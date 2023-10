Cinema per la scuola: pronti i bandi del Ministero della Cultura. Borgonzoni: "Fondi a progetti antiviolenza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Alimentare pensiero critico e consapevolezza nelle donne e negli uomini di domani utilizzando il linguaggio cinematografico e audiovisivo come lente d’ingrandimento sul mondo: con la pubblicazione dei nuovi bandi sulla piattaforma web cinemaperlascuola.istruzione.it entra nel vivo la quarta edizione del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, un’iniziativa promossa con l’obiettivo di potenziare il percorso di formazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado grazie all’introduzione di strumenti educativi propri della cultura audiovisiva, ma validi per comprendere ed affrontare le altre materie e la realtà che li circonda”.Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che annuncia la pubblicazione dei nuovi bandi del PNCIS,Piano a cura del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti.Aggiunge il Sottosegretario: “A proposito del nostro impegno per la formazione di un pubblico di giovani preparati e consapevoli, mi preme sottolineare che da quest’anno anche il tema della lotta alla violenza sulle donne rientra tra quelli che se affrontati nelle attività che saranno svolte dai ragazzi daranno diritto ad una premialità nel processo di assegnazione dei fondi stanziati dal Piano (un budget che ammonta a quota 22,4 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse non spese nella precedente edizione). Tra gli altri temi che danno diritto a premialità anche contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica, educazione alla legalità e al rispetto per l’ambiente”. “Quasi 1.500 i progetti promossi da Scuole ed Enti sostenuti dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola dal 2018 ad oggi. Nelle prime tre edizioni abbiamo coinvolto su tutto il territorio nazionale più di dodicimila plessi e un milione e trecentomila studenti e studentesse” afferma il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del MiC Nicola Borrelli. “Con questi nuovi bandi rivolti sia ad enti sia a istituti scolastici garantiamo continuità ai progetti di educazione all’immagine, confermando anche la centralità del ruolo delle sale cinematografiche attraverso una premialità per i progetti che prevedano – accanto a laboratori didattici ed esercitazioni pratiche – anche proiezioni in sala, per consentire ai più giovani di vivere l'esperienza magica e formativa al cinema” conclude il Direttore. - (PRIMAPRESS)