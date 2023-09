Nadef: entrano politiche del lavoro, povertà e scuola. Meloni: 400 militari per "Strade Sicure"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 31 i collegati alla Nadef 2023 (la Nota al Documento Economico Finanziario) e vanno da interventi in materia pensionistica alle misure a sostegno delle politiche del lavoro, dall'attuazione dell'autonomia differenziata alla povertà e disabilità,dalle semplificazioni in materia scolastica al sostegno alla maternità e alle famiglie numerose Sulla Nadef, che definisce la prossima legge di Bilancio, la premier Meloni ha avvertito: "Basta con sprechi del passato, tutte le risorse ai redditi bassi, taglio tasse e aiuto a famiglie. Per Strade Sicure è stato disposto l'impiego di altri "400 militari". - (PRIMAPRESS)