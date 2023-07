Vicenzaoro 2023: si prepara al debutto di settembre strizzando l’occhio alle nuove tecnologie

(PRIMAPRESS) - VICENZA - Vicenzaoro, il salone internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) si prepara per il The Jewellery Boutique Show (VOS) dall’8 al 12 settembre 2023 in fiera a Vicenza, affiancato, dall’8 al 10, da VO’Clock Privé, l’evento aperto al pubblico dedicato all’orologeria contemporanea.

Sono le nuove tecnologie che stanno rivoluzionando l’industria orafo-gioielliera. Virtual reality e NFT, Intelligenza Artificiale e piattaforme digitali, app e visori 3D, dalla progettazione al banco di lavoro - dalla tracciabilità dei prodotti alla logistica - potenziamento della customer experience. La rivoluzione digitale influenzerà scelte, desideri e modalità di acquisto dei consumatori. A VOS 23 il nuovo Trendbook 2025+ di Trendvision Jewellery + Forecasting, l’Osservatorio indipendente di IEG diretto da Paola De Luca, riferimento globale per il mercato dei preziozi esploreràtendenze di consumo, panorama sociale ed evoluzione dei consumatori del mondo del lusso, con anticipazioni dei prossimi 18 mesi. L’impatto dell’intelligenza artificiale sull’industria del gioiello e delle pietre preziose si è avvertita anche in uno degli incontri di Cibjo, la Confederazione mondiale della gioielleria ma ciò che resta oltre le sperimentazioni e le esplorazioni di nuove applicazioni, è il diffuso rafforzamento sui principali mercati internazionali di sbocco che nel primo trimestre del 2023, secondo l'ufficio studi Sanpaolo, ha realizzato esportazioni per oltre 2 miliardi di euro. - (PRIMAPRESS)