Trasporto collettivo: sul circuito di Misano il primo training di IBE per imparare a condurre bus elettrici

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Vecchie professioni ma formazione hi-tech. E' così che si trasformano i lavori del prossimo futuro. L'Ibe Intermobility and Bus Expo, il salone tecnico di IEG Italian Exhibition Group di Rimini che ha sviluppa il suo core business nella mobilità collettiva sostenibile, ha promosso il 1° Driver Training per formare conducenti di autobus elettrici.

L’appuntamento è per il 24 e 25 ottobre in cui si riunisce la community della Bus & Travel industry al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico per presentare tutti gli appuntamenti legati alla manifestazione.

IBE Driving Experience sarà una due giorni di incontr i e test drive per bus operator privati e operatori del trasporto pubblico locale a lunga percorrenza durante la quale si alternano anche momenti di business e opportunità di aggiornamento e formazione. L'obiettivo è testare le ultime novità dell'industria degli autobus, coinvolgendo costruttori, fornitori di software e tecnologie, bus operator, operatori del trasporto pubblico locale, operatori di trasporto a lunga percorrenza e associazioni di categoria in un'atmosfera dinamica tipica delle manifestazioni motoristiche.





