Bidello morto a Vicenza: sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 66enne trovato seminudo del bagno della scuola

(PRIMAPRESS) - VICENZA - Sarà l'autopsia disposta dagli inquirenti a chiarire le cause della morte del bidello avvenuta ieri in un istituto scolastico di Vicenza. Il ritrovamento del corpo seminudo dell'uomo 66enne è avvenuto all'interno di un bagno della scuola secondaria di primo grado Maffei di contrà Santa Caterina. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi, che poco dopo pranzo non l'hanno visto più tornare al suo posto di lavoro. I vigili del fuoco intervenuti hanno così sfondato la porta del bagno, trovando l'uomo riverso a terra. Vani i tentativi dei medici che hanno constatato la morte del bidello avvenuta diverse ore prima del ritrovamento, secondo i primissimi riscontri. - (PRIMAPRESS)