Salone del Camper a Fiera di Parma. Ecco le tendenze 2023 e gli accessori “immancabili” per la sicurezza

(PRIMAPRESS) - PARMA - Con 100.000 metri quadrati sviluppati su 5 padiglioni espositivi, apre domani 9 settembre e fino al 17, il Salone del Camper la più importante fiera italiana del caravanning (posizionata al secondo posto in Europa) organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Camper.

Oltre al Focus incentrato sull’area Camper e Caravan con l'esposizione di veicoli ricreazionali dei più importanti brand di settore, la rassegna non solo punta sugli accessori ma anche alle destinazioni di location attrezzate per la mobilità turistica di questi veicoli. Tra le novità il Malibu I/T 450 RB LE: campione di spazio in 7 metri, il Mobilvetta 2024: e gli agili l’Urban Camper UC 5.0 XR ed Atlantis.

Tra gli accessori spiccano gli "immancabili” della Midland, Il colosso a firma italiana, leader nei sistemi di comunicazione integrata che al Salone del Camper presenta una serie di prodotti come quelli per conoscere l’intensità del traffico, linee di emergenza disponibili se il cellulare è off, strumenti che consentono di mantenersi in comunicazione con la famiglia e i figli anche durante le soste o le escursioni, baby monitor per i più piccoli, telecamere per tracciare spostamenti o incidenti. L’azienda nata a Kansas City, negli Stati Uniti, conosciuta per aver lanciato sul mercato lo storico ‘baracchino’, oggetto iconico che ha segnato i ricordi di intere generazioni, e acquisita dall’italiana CTE International, non ha rivali in termini di prodotti e sistemi di comunicazione per numero e tipologia. Grazie alla lunga esperienza in questo mercato, Midland si presenta al Salone del Camper 2023 con una proposta che mette in sicurezza i viaggi e le vacanze di tutti gli appassionati di caravan e camper, del popolo amante della van-life, sempre più numeroso e costituito da globe trotter, famiglie con bambini, appassionati di natura e vita all’aria aperta e, ultima novità, celebrities e influencers. Ma che vacanza può essere senza sicurezza?Questa la domanda a cui Midland ha voluto rispondere per evitare che il tanto desiderato viaggio potesse diventare un vero incubo. - (PRIMAPRESS)