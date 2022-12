Le ballerine di Simone Ghera di “Dancer Inside” in mostra a Parigi nella sede Unesco di Place Fontenoy

(PRIMAPRESS) - PARIGI - "Dancer Inside", il format di mostre fotografiche firmato da Simone Ghera e dedicato alla danza, approda dopo Ginevra a Parigi nell'headquarters dell'Unesco in Place de Fontenoy. Il progetto fotografico creato dall’architetto e fotografo romano Simone Ghera, arriverà nella sede Unesco della Ville Lumiére a partire dal prossimo 13 dicembre. La cifra stilistica di Ghera è un racconto per immagini di danzatrici classiche ritratte in pose plastiche che sembrano disegnare linee in armonia con le architetture dei luoghi prestigiosi che ospitano la mostra. Un linguaggio universale quello di Ghera che fonde l'armonia del gesto di danza con quella del design di iconiche strutture nel mondo dove sono transitate le mostre del fotografo romano: da Praga a Vienna, da Londra a Milano, da Berlino a Mosca, da San Pietroburgo a Baku e Rio de Janeiro. Gli scatti di Simone Ghera, giocano ad esasperare, ove mai fosse ancora possibile, la leggerezza del gesto di danza conferendole una sorta di assenza di gravità. - (PRIMAPRESS)