Lista siti da salvare: pericolo scampato per Venezia. Unesco: “Non è patrimonio in pericolo”

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La città della laguna scampa l'ingresso nella lista nera dei siti da salvare. L'Unesco ha deciso di non dichiarare Venezia patrimonio "in pericolo". Sono 1.157 i siti del Patrimonio mondiale e 55 considerati "a rischio". La Serenissima era tra i siti che potevano essere in pericolo per l'innalzamento delle acque e l'eccessiva pressione turistica La decisione,all'unanimità, è del World Heritage Committee, riunito a Riad, in Arabia Saudita. "Grande vittoria dell' Italia e del buonsenso",ha detto il ministro della Cultura,Sangiuliano. "Successo internazionale per la città lagunare".Così il ministro Esteri, Tajani. - (PRIMAPRESS)