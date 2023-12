Valle D'Aosta: la magia del Natale a Pila. L'atmosfera suggestiva con le nevicate abbondanti

(PRIMAPRESS) - VALLE D'AOSTA - La neve non si è fatta attendere per regalare la giusta atmosfera a Pila, in Valle d’Aosta. Le piste innevate, camini accesi nelle baite e alberi di Natale illuminati, hanno messo in moto la stagione invernale. Aimé Pernettaz, direttore del Consorzio Espace de Pila, è soddisfatto dell'avvio di stagione: «Grazie alle nevicate che si sono susseguite nelle ultime settimane, le condizioni delle piste sono eccellenti. I versanti esposti a nord e la conca naturale all'interno della quale si inserisce Pila hanno contribuito a proteggere la neve dai raggi del sole e dai venti. Il risultato è che la neve è ancora al top e siamo pronti ad accogliere chi sceglierà Pila per le vacanze natalizie». Per i valligiani e i turisti il calendario degli eventi parte dal 24 dicembe con il classico Ho-Ho-Ho di Babbo Natale che arriva in telecabina. Il 28 dicembre e il tradizionale Concerto di Natale a cura della Corale Louis Cunéaz et Frustapot de Gressan e il coro Chantenvers e Petit Chantenvers Fénis a rscaldare la serata. Visitabile fino al 7 gennio 2024 la mostra itinerante sulla montagna con immagini delle attività sportive.

Il 31 dicembre, l'appuntamento è con il nuovo anno. Dalle 16.00 deejay set e buvette in collaborazione con la Proloco di Gressan, aspettando la fiaccolata dei maestri di sci alle ore18,00. Dalle 18,30 spettacolo piro-musicale e a seguire tutti a cena nei ristoranti di Pila per festeggiare fino a tarda notte con cocktail, musica e tanto divertimento. Per l’occasione l’orario di apertura della telecabina Aosta-Pila è prolungato fino alle ore 23.00. Da vedere, per chi non l'avesse mai fatto, è la Fiera di Sant'Orso, una delle più logeve e caratteristiche fiere di montagna dove tessitori di calde coperte di lana, scultori ed intarsiatori del legno e la gastronomia della regione si ritrova in una festosa cornice di antiche tradizioni (31-31 Gennaio 2024). - (PRIMAPRESS)