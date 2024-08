Turismo nautico: ecco le date del Salerno Boat Show 2024 che si terrà dall’1 al 5 novembre

(PRIMAPRESS) - SALERNO - L'ottava edizione del Salerno Boat Show, la rassegna dedicata alla nautica da diporto del Centro-Sud si terrà alla Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre 2024.cL’evento è inserito nella rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica e prevede l’apertura gratuita al pubblico tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00. "Il Salerno Boat Show è ormai un appuntamento di riferimento per il mercato nautico italiano e in particolare del Mezzogiorno d’Italia”, ha commentato Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi SpA. “Continuiamo a lavorare per assicurare un’ulteriore crescita qualitativa e quantitativa in termini di espositori, marchi e imbarcazioni in mostra".



