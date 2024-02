Austria: terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro a 90 km. da Vienna. Episodio simile oltre un secolo fa

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Terremoto di magnitudo pari a 4.7 nell'Est dell'Austria. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro a 2 km dal comune di Schottwien, a 90 km da Vienna, e ipocentro a 10 km di profondità. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. In Austria i terremoti sono rari, ma da metà gennaio il territorio è stato investito da una serie di scosse insolita. Un fenomeno simile oltre un secolo fa, quando nella zona la terra tremò per cinque mesi. - (PRIMAPRESS)