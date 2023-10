Destinazione Argentina: dal Caffè de Los Angelitos alla porta della Patagonia di Bariloche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Molta Argentina ha anche un’anima italiana e per questo il TTG di Rimini, la fiera del turismo internazionale appena conclusa, ha mostrato tutto l’interesse per questo paese capace di coniugare natura a tradizioni antiche come ha ricordato la coordinatrice dei mercati dell’Istituto nazionale di promozione turistica, Natalia Pisoni. “Una realtà come il Cafè de Los Angelitos, che organizza show di tango in un luogo storico straordinario, continuano a determinare la scelta della nostra destinazioneaffiancata all’interesse per luoghi come Bariloche, porta della Patagonia, che da lungo tempo ha stabilito un contatto privilegiato con il mercato italiano e i suoi operatori grazie alla versatilità della sua offerta che permette di vivere un prodotto neve eccellente, nel periodo estivo per l’Italia, e un turismo active, con un focus particolare sul trekking e sull’escursionismo, nell’arco di tutto l’anno”. “Bariloche - ha proseguito Pisani - accompagna Visit Argentina agli appuntamenti nell’ambito del mercato italiano già da 4 anni. Sappiamo che l'Italia è un mercato strategico in cui, in particolare, il pubblico giovane ama le destinazioni legate al turismo di avventura, il trekking e le escursioni. Inoltre, anche se in numero minore, esiste un pubblico di appassionati di sci che sa che a Bariloche trova una delle migliori stazioni sciistiche d'America. In questa occasione, e dopo diversi anni di presenza sul mercato, siamo lieti che operatori italiani come Tour 2000 e Latitud Patagonia, che sono tra quelli che inviano il maggior numero di passeggeri in Argentina, abbiano aumentato significativamente il numero di proposte che includono San Carlos de Bariloche e la Patagonia settentrionale nei loro cataloghi”, le fa eco Fernando Amer, direttore del trade per la destinazione. - (PRIMAPRESS)