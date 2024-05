Bandiere Blu 2024: ecco le new entry delle spiagge e i marina con il mare più azzurro

Punta dell'Acquabella ad Ortona

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quali saranno i mari più trasperenti di questa estate 2024 in Italia? Secondo la Foundation for Environmental Education (FEE) che assegna le Bandiere Blu, quest'anno sono

236 le località rivierasche italiane, marine e lacustri, che hanno ottenuto il riconoscimento. Rispetto al 2023 sono 10 in più. In tutto sono 485 le spiagge premiate, circa l’11,5% di quelle presenti in tutto il mondo. Ma quali sono i parametri per entrare nella lista? E' necessario che le acque siano risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni, sulla base delle analisi delle varie ARPA nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio. Oltre ai Comuni, la Bandiera Blu sventolerà su 81 approdi turistici (3 in meno del 2023).

Sono 14 le new entry del 2024: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige) e Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Quattro i Comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana). - (PRIMAPRESS)