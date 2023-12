Argentina: una tempesta fa crollare il tetto di un impianto sportivo. 13 le vittime durante una gara di pattinaggio

(PRIMAPRESS) - ARGENTINA - Una tempesta ha fatto crollare il tetto di un impianto sportivo causando la morte di 13 persone. La tragedia è avvenuta in Argentina, a Bahia Blanca. Forti piogge e vento a oltre 140 chilometri orari hanno investito la città. Al momento del crollo nell'impianto era in corso una gara di pattinaggio. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e soccorritori,ma per le 13 vittime non c'è stato nulla da fare. - (PRIMAPRESS)