Archeologia: torna a Firenze “TourismA”, il salone per viaggiatori alla scoperta dei mondi antichi

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Torna al Palazzo dei Congressi di Firenze, 'TourismA- Salone dell'Archeologia e Turismo Culturale dal 23 al 25 febbraio promosso da Archeologia Viva (Giunti Editore). Tre giornate a ingresso libero e gratuito per parlare di archeologia, ambiente e turismo culturale con particolare attenzione a un modo di viaggiare consapevole e sostenibile.

La rassegna, punto di riferimento per tutti gli appassionati di viaggi archeo e studiosi del mondo antico, vedrà la presenza del giornalista Aldo Cazzullo, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il filologo Luciano Canfora, il geologo Mario Tozzi, il medievista Franco Cardini, il cantautore Francesco Guccini, il paleoantropologo Giorgio Manzi, l’archeologo classico Andrea Carandini, lo storico Aldo Schiavone… e l’attesissimo Alberto Angela (presenza in sala fino a esaurimento posti; non è possibile prenotare; diretta su pagina facebook di tourismA). Il giornalista Massimo Polidoro interverrà per presentare il libro/intervista Piero Angela. La meraviglia del tutto, appena uscito per Mondadori.

Sarà sempre tourismA a ospitare la II edizione del premio GIST ACTA - Archeological & Cultural Tourism Award, dedicato al turismo archeologico e culturale. Nato lo scorso anno da un'idea della giornalista Clara Svanera il Premio è organizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. - (PRIMAPRESS)