Rai Pubblica Utilità: arrivano le pagine sottotitolate per le prime serate di Rai Movie

A partire da domenica 29 ottobre, grazie al Contratto di Servizio - E in un'ottica di crescente servizio di accessibilità offerto da Rai Pubblica Utilità - come si spiega in una nota dell'azienda di Viale Mazzini - verrà avviata la sottotitolazione, sulla pagina 777, delle prime serate di Rai Movie. I programmi sottotitolati su Rai Movie, saranno successivamente accessibili on demand anche su Rai Play. Un'offerta crescente e una sempre maggiore condivisione di contenuti Rai, per tutti.