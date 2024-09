Marco Masini: il 4 ottobre esce in vinile e cd il nuovo album “10 AMORI”, anticipato da “ALLORA CIAO”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Venerdì 13 settembre arriva in radio e sulle piattaforme digitali “ALLORA CIAO”, il nuovo singolo inedito di Marco Masini, che anticipa l’uscita dell’album “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG), previsto per il 4 ottobre in formato vinile e CD. Il disco è prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, e già disponibile per il pre-ordine (pre-save singolo: https://MarcoMasini.lnk.to/alloraciaoPR; pre-order vinile e CD: https://MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR ). Questo nuovo progetto segna un momento importante nella carriera di Masini, uscendo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, e coincide con un altro traguardo significativo: il 60° compleanno dell’artista, che sarà il 18 settembre. L’album, come suggerisce il titolo “10 AMORI”, esplora il tema dell’amore in tutte le sue sfaccettature, raccontando gli amori che segnano una vita intera e che lasciano un’impronta indelebile. Con un filo conduttore che unisce passato e presente, Masini crea una narrazione che offre speranza per il futuro. Attraverso “10 AMORI”, l’artista mette in luce le molteplici dimensioni della sua personalità: dalla sensibilità poetica alla profondità delle sue riflessioni, fino alla sua capacità di comunicare emozioni intense con un tocco di ironia. Sempre accompagnato dal suo coraggio e dalla passione per la vita, la musica e l’amore, Masini presenta un lavoro maturo e ricco di sfumature. «Ogni volta che pubblico un nuovo album, è una scoperta e una scommessa – spiega Marco Masini –. La scoperta è vedere concretizzarsi un pensiero che avevi da tempo, la scommessa è sperare che qualcuno possa comprendere questo nuovo pensiero. Le idee cambiano con il mondo che si muove, con gli eventi o il destino, ma anche semplicemente perché si cresce. Sono impaziente di condividere ancora una volta la mia visione delle cose e raccontare le storie di tutti». Il singolo “Allora Ciao”, che anticipa l’album, fonde dolcezza e amarezza, raccontando di un amore concluso che lascia dietro di sé rimpianti e ricordi dolorosi, ma che restano impressi come istantanee indelebili. Il brano è scritto da Marco Masini e Antonio Iammarino e prodotto insieme a Cesare Chiodo. Per celebrare l’uscita del nuovo progetto e il suo 60° compleanno, Marco Masini ha organizzato un evento speciale il 21 settembre alle ore 17.00 al Teatro di Fiesole, a Firenze. L’accesso sarà riservato a chi acquisterà sull’official store BMG il bundle esclusivo che include la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster autografato dall’artista. - (PRIMAPRESS)