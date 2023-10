Udine: parte la 24ª edizione di Ein Prosit con una preview a Trieste e la presenza di 50 top chef

(PRIMAPRESS) - UDINE - Si apre domani 18 ottobre la 24ª edizione della manifestazione Ein Prosit, con un’anteprima a Trieste dedicata alla stampa estera, e con il coinvolgimento di un evento che vedrà la partecipazione di 50 Best Restaurants, con i loro chef dal 19 al 22 ottobre, nella città di Udine.

Ein Prosit 2023 è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Assessorato alle Attività Produttive, Promoturismo FVG, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano ha realizzato l'evento in collaborazione con Paolo Vizzari e Manuela Fissore. Ad Ein Prosit, è prevista la partecipazione di Carlo Cracco, Quique DaCosta, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros, Bruno Verjus, Pablo Rivero, Pia Leon, Moreno Cedroni, Christophe Pelè e Matias Perdomo. - (PRIMAPRESS)