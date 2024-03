Liquori: Ulibbo dell’azienda Nativi di Regusa vince l’Italy Food Awards con un mix di ulivo, carrubo e foglie di mirto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle vette delle classifiche già da qualche anno dei ricoscimenti dedicati ai liquori, quest'anno il siciliano Ulibbo è stato consacrato agli Italy Food Awards, gli Oscar dei produttori agroalimentari italiani, come “Miglior Liquore d’Italia”, sbaragliando tutti i candidati di tutte le regioni d’Italia e conquistando il primo posto. L’importante riconoscimento nazionale arriva dopo il primo posto nella Categoria Liquorifici e Distillerie al Sicilia Food Awards appena qualche mese fa. Prima di questi due riconoscimenti Ulibbo ha conquistato la medaglia d’argento al World Liqueur Awards di Londra, uno dei più importanti contest mondiali nel campo della liquoristica. Nel 2022 è stato premiato dal Sol&Agrifood – Il Golosarioricevuto al Vinitaly. Dentro ULIBBO ci sono sentori di ulivi, carrubo e foglie di mirto in una potenza olfattiva e aromatica in un distillato che nasce da un’antica ricetta di famiglia tramandata di generazione in generazione. ULIBBO è realizzato all’interno del progetto Nativi dell'omonima azienda agricola di Ragusa, da un’idea maturata in anni di ricerche sullo sviluppo delle imprese e delle economie locali, sull’importanza del territorio e dei suoi prodotti e sull’impatto che le scelte alimentari hanno sulla salute e sull’ecosistema. “Siamo orgogliosi di imprenditrici ed imprenditori associati a Confagricoltura come Edoarda Anzaldo e Roberto Floridia che, con determinazione, visionarietà e sacrificio producono un liquore unico e prezioso che rappresenta l’eccellenza imprenditoriale agroalimentare siciliana nel mondo. A loro vanno le nostre più vive e vibranti congratulazioni”: questo il commento del presidente di Confagricoltura Sicilia, avv. Rosario Marchese Ragona. - (PRIMAPRESS)