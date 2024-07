Ragusa: fermato a Vittoria un 28enne che ha appiccato il fuoco alla casa della fidanzata che lo aveva lasciato

(PRIMAPRESS) - VITTORIA (RAGUSA) - E' stato fermato l'uomo che ieri ha appiccato il fuoco in una palazzina a Vittoria, nel Ragusano. Si tratta di un 28enne, che avrebbe agito dopo essere stato lasciato dalla fidanzata. Ad inchiodarlo le immagini delle telecamere della zona. All'ultimo piano dell'edificio dato alle fiamme c'era una donna che è stata tratta in salvo da un dirigente del Comissariato e dai Vigili del fuoco at- traverso una scala esterna dei pompieri. - (PRIMAPRESS)