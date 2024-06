Mafia: 16 arresti tra Catania e Ragusa per associazione mafiosa con tentati omicidi

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Un'inchiesta coordinata dalla Dda di Catania ha portato i Carabinieri del Comando di Ragusa e il Gico della GdF etnea a eseguire 16 ordinanze di custo- dia in carcere tra le due province. Per gli indagati si ipotizzano i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio e illecita concorrenza con minaccia o violenza. Gli arresti seguono le indagini svolte dal 2016 al 2023 da CC e GdF. - (PRIMAPRESS)