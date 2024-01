Le pizze e focacce con grano biologico Senatore Cappelli entrano nei food store di Eataly

(PRIMAPRESS) - TORINO – Eataly porta due novità, all'interno dei suoi food store, realizzate con grano duro biologico italiano Senatore Cappelli. In tutte le panetterie del gruppo arrivano il Pantarallo e la maxi-focaccia barese, nelle pizzerie debutta il nuovo impasto per la pizza scrocchiarella mentre in ristorazione entra un piatto d’autore.

Dal 22 gennaio Eataly utilizza farine biologiche 100% italiane di grano duro Senatore Cappelli per il nuovo Pantarallo, la maxi-focaccia barese e la nuova pizza scrocchiarella,oltre a lievito madre e cottura nei forni a legna. Mentre per il piatto d’autore il grano duro èutilizzato attraverso una cialda di grano Senatore Capelli e mais.

Le varietà di frumento duro conosciute in Italia sono circa 2.000, ma solo una decina sono quelle coltivate su larga scala. Tra queste vi è il pregiato grano duro Senatore Cappelli, una varietà selezionata oltre 100 anni fa dal genetista Nazareno Strampelli per migliorare la produzione cerealicola del nostro paese in quanto varietà fortemente rustica e adatta ai terreni caratteristici del sud Italia.​​

Il Pantarallo biologico

Il Pantarallo nasce ogni giorno nelle panetterie di Eataly ed è un pane con la caratteristica forma del tarallo realizzato con farina di grano duro biologico Senatore Cappelli e olio extravergine di oliva biologico. Il ciclo di lavorazione dura 24 ore: viene lasciato riposarenello stampo a ciambella per almeno 15 ore e successivamente cotto nel forno a legna ed è caratterizzato da una crosta molto croccante e da un soffice interno. Prodotto in pezzatura da 1kg e da 500 gr è perfetto come pane da tavola oppure per accompagnare momenti più sfiziosi. La forma del Pantarallo è un omaggio ai taralli pugliesi, simbolo di una regione che ha tanto contribuito allo sviluppo della varietà Senatore Cappelli.

La focaccia barese e la maxi barese​​

La focaccia barese, altro simbolo della Puglia nonché storico cavallo di battaglia delle panetterie di Eataly, cambia ricetta. Nella nuova versione incorpora una percentuale del 40%di semola di grano duro biologico Senatore Cappelli. A questa specialità si aggiunge la versione maxi, entrambe guarnite secondo tradizione con pomodorini freschi e olive verdi denocciolate. - (PRIMAPRESS)