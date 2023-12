Cuneo celebra la Giornata nazionale dello spazio con una Cena Spaziale alla Tenuta Berroni di Racconigi

(PRIMAPRESS) - CUNEO - L'occasione sarà quella del 16 dicembre prossimo in cui si festeggia la Giornata nazionale dello Spazio e l'evento mettereà in relazione il viaggio nelle costellazioni con quello del buon cibo capace di far volare quando piatti e buon vino trovano la giusta congiunzione astrale.

Si tratta di una Cena Spaziale che si baserà secondo un format scientifico – culinario ideato dal giornalista Maurizio Maschio, akaG-Astronauta, che condurrà la serata.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre dalle ore 19,30 nel nuovo ristorante La Serra dei Berroni, alla Tenuta Berroni di Racconigi (CN), a mezz’ora di macchina da Torino, dove la chef Elisabeth Mühlmann proporrà per l’occasione un intero menu ispirato alle meraviglie del cosmo e alle missioni spaziali verso Luna e Marte.

A tenere il filo rosso della serata con i loro racconti, personalità del panorama scientifico e aerospaziale: Walter Cugno, vicepresidente Exploration and Science Domain a Thales Alenia Space Italia e direttore responsabile del sito aziendale di Torino; Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di ALTEC Spae vicepresidente Marketing & Sales per le attività istituzionali di Thales Alenia Space Italia; Liliana Ravagnolo, Mission Operations & Training Manager ed esperta di cibo spaziale in ALTEC; Paola Mogliotti, direttrice di I3P, incubatore del Politecnico di Torino e responsabile del progetto Terra&Tech.

Ad accompagnare le portate della cena, le pregiate etichette del Consorzio Tutela Vini d’Acqui docg e dell’azienda vinicola Silvano Bolmida di Monforte d’Alba, con i produttori presenti alla serata per raccontare le loro cantine e i loro vini. - (PRIMAPRESS)