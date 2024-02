Rai Cinema e Rai Com: accordo per la distribuzione del cinema italiano nel mondo. Si parte dalla Berlinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rai Cinema e Rai Com hanno condiviso un nuovo assetto di competenze al fine di aumentare la visibilità del cinema italiano nel mondo. A partire da febbraio 2024, Rai Cinema si occuperà della distribuzione internazionale dei film nuovi che poi continueranno ad essere gestiti da Rai Com per gli sfruttamenti di library.

Rai Cinema, opererà con il nuovo marchio Rai Cinema International Distribution ed avvierà la sua attività nei mercati esteri in occasione dell'European Film Market della Berlinale.