Cinema: nelle sale arriva The Beekepeer il film di David Ayer con Jason Statham e Jeremy Irons

ROMA - The Beekeeper (l'apicoltore), al debutto nelle sale italiane nei prossimi giorni. Il film diretto da David Ayer vede protagonista Jason Statham nei panni Adam Clay, un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come "Beekeeper". Dopo che una anziana signora gli aveva affittato un fienile dove aveva impiantato un'apicoltura, la donna viene ritrovata suicida a causa di una truffa. Adam decide di vendicarsi contro la società responsabile. È così che l'uomo decide di mettere in atto il suo spietato piano. Il film scorre rapido con le adrenaliniche azioni di Statham. Nel cast anche Jeremy Irons nei panni di un ex capo della CIA.