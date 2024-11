Royal Enfield lancia la Flying Flea, una moto elettrica dopo 123 anni di storia del marchio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo 123 di storia dell'azienda, Royal Enfield entra nel settore dei veicoli elettrici annunciando il lancio del suo marchio di veicoli elettrici completamente nuovo, Flying Flea.

Questo nuovo marchio Flying Flea trae ispirazione dalla motocicletta originale Royal Enfield Flying Flea degli anni '40, un punto di riferimento nell'ingegneria e nel design automobilistico. Sebbene fosse stata costruita appositamente per l'uso durante la seconda guerra mondiale, quando queste macchine venivano lanciate con il paracadute per fornire una mobilità fuoristrada leggera e facile da usare, in seguito fu adottata anche dai civili per scopi di esplorazione urbana.

Siddhartha Lal, amministratore delegato di Eicher Motors Ltd., ha affermato: "Da quando le ruote hanno iniziato a girare nel 1901, Royal Enfield è stata un alleato per l'esplorazione e le esperienze motociclistiche pure per milioni di motociclisti. Per oltre 123 anni, mentre Royal Enfield si è evoluta nel tempo, è emersa attraverso le sfide ed è cresciuta fino a diventare un marchio motociclistico globale, la nostra missione di motociclismo puro è stata preservata e nutrita ed è diventata il nostro vero nord. Oggi, mentre ci prepariamo a scrivere un nuovo capitolo per Royal Enfield, questa missione è stata la forza trainante e l'ispirazione ed è il collegamento tra Royal Enfield e Flying Flea, il nostro nuovo marchio per una mobilità urbana e più super divertente, splendida e piacevole. Questo è un passo significativo nella nostra evoluzione come marchio e un'opportunità per noi di distillare l'essenza del DNA Royal Enfield combinato con tutti i grandi vantaggi della tecnologia EV e portare qualcosa di assolutamente delizioso e differenziato al mondo della mobilità urbana e più". Annunciando la creazione del marchio e la presentazione dei suoi primi due modelli all'evento di lancio globale a Milano prima dell'EICMA, B Govindarajan, CEO di Royal Enfield ha aggiunto: "È un momento particolarmente emozionante per noi, poiché presentiamo il nuovo marchio Flying Flea all'EICMA. Questo rappresenta un capitolo completamente nuovo per Royal Enfield, ispirato alla nostra tradizione, guidato dalla nostra visione per il futuro".



Ha inoltre aggiunto: "Abbiamo investito molto in R&S e infrastrutture per i veicoli elettrici negli ultimi anni e abbiamo creato un team di livello mondiale che include oltre 200 ingegneri in India e nel Regno Unito. Abbiamo anche avviato lo sviluppo di uno stabilimento di produzione di veicoli elettrici a Chennai, in India. Abbiamo investito in Stark Future con sede a Barcellona, ​​nota per le sue motociclette elettriche fuoristrada avanzate. Tutti gli aspetti delle nostre motociclette elettriche connesse, tra cui la strategia e lo sviluppo del prodotto, i componenti tecnici come motore, batteria, BMS, software personalizzato e la nostra strategia di vendita al dettaglio e di mercato sono stati sviluppati internamente dai nostri team tecnici e commerciali dedicati". - (PRIMAPRESS)