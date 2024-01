Telemark: Livigno ospiterà a marzo la tappa del mondiale FIS con la specialità Sprint e Classic

(PRIMAPRESS) - LIVIGNO (SONDRIO) - Sarà "Il piccolo Tibet" come viene chiamato Livigno la località montana nel cuore della Caltellina, ad ospitare la tappa della FIS Telemark World Cup, importante evento internazionale che animerà l’inizio del terzo weekend del mese di marzo. Giovedì 14 e venerdì 15 marzo, infatti, in zona Tagliede, prenderanno il via quattro diverse gare, due maschili e due femminili, valide per la Coppa del Mondo di specialità, con la sprint, più veloce e adrenalinica, ad aprire la due giorni, e il formato classico, più lungo e tecnico, a chiudere il programma. L’occasione perfetta per ammirare alcuni tra i migliori atleti al mondo sfidarsi in una disciplina dalla forte storicità e dal grande impatto spettacolare.

Il telemark, infatti, come le altre correnti parallele e alternative agli sport della neve più tradizionali, lo sci alpino e lo sci nordico su tutti, è sempre stato di casa a Livigno, che ha attivamente supportato e incentivato la sua pratica e promozione. Casa del freestyle e dello snowboard fin dal loro arrivo in Europa, il Piccolo Tibet, che ne ospiterà le gare Olimpiche anche ai Giochi del 2026, ha saputo accogliere anche il telemark e aiutarne la diffusione, grazie a numerose iniziative, costruite con successo nel corso degli anni, e ad una community profondamente innamorata della disciplina. Una grande comunione identitaria, che si manifesta anche nella presenza del giovane atleta di casa, Giacomo Bormolini, classe 2003, due volte a podio, l’anno scorso, ai Mondiali Junior di Kravavec e atteso protagonista, in marzo, della tappa livignasca. Evento che arricchisce il già nutrito programma del mese, che culminerà con i Mondiali Junior di snowboard e freestyle, vero antipasto a Cinque Cerchi. - (PRIMAPRESS)