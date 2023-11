Serie A, Napoli ko in casa con l’Empoli: è crisi nera per la squadra di Garcia

Rudi Garcia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Finisce tra i fischi del pubblico del Maradona la sfida tra Napoli e Empoli. I campioni d’Italia, in evidente crisi di gioco e risultati, perdono in casa 0-1 con la squadra di Andreazzoli. Il gol decisivo dei toscani è al novantunesimo, in pieno recupero. Kovalenko sfrutta un assist di Ebuehi e con un destro a uscire batte Gollini. Garcia tiene fuori dalla formazione di partenza Kvaratskhelia e Zielinski. Manca anche Meret che lascia spazio a Gollini. E’ Politano a regalare il primo sussulto al dodicesimo. L’attaccante azzurro si produce in un tiro a giro che impegna Berisha. Il portiere albanese intercetta. Sul corner è ancora l’estremo difensore della squadra toscana a parare un colpo di testa di Anguissa. Dieci minuti più tardi risponde Cancellieri che sfiora il palo alla sinistra di Gollini. Al ventisettesimo Simeone supera Berisha, ma era in fuorigioco al momento dell'assist di Ostigard Al ventinovesimo toscani ancora pericolosi con Ranocchia sfiora il palo, ma l’azione c’è Caputo in fuorigioco. Al trentacinquesimo ancora Empoli. Botta forte di Cambiaghi ma Gollini para. Al minuto cinquantraquattro entrano i grandi esclusi, Kvaratskhelia e Zielinski, al posto di Elmas e Simeone. Al sessantesimo il georgiano tenta il tiro, ma viene respinto dalla difesa empolese. Al settantanovesimo ci riprova Kvaratskhelia che raccoglie un cross di Di Lorenz. Il suo sinistro è parato da Berisha. - (PRIMAPRESS)