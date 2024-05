Serie B: il ritorno del Como dopo 21 anni nella massima divisione. Retrocessione per l’Ascoli

(PRIMAPRESS) - COMO - E' festa grande per il Como che, dopo 21 anni, torna in Serie A. I lariani, guidati in panchina dal tecnico gallese Osian Roberts, sono la seconda squadra ad ottenere la promozione diretta assieme al Parma. Decisivo l'1-1 all'ultima giornata in casa col Cosenza con la contemporanea sconfitta del Venezia, rimontato in casa dello Spezia. Retrocede, invece, l'Ascoli, mentre Ternana e Bari sono al playout. Semifinale playoff per Venezia e Cremonese, mentre Catanzaro, Palermo, Samp e Brescia disputano il turno preliminare. - (PRIMAPRESS)