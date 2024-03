Serie A: il Napoli blocca la sequenza di vittorie dell’Inter con un pareggio (1-1)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Posticipo Serie A, È stop per l'Inter bloccato dal Napoli con un pareggio (1-1). L'Inter 'manca' la vittoria in campionato per la prima volta nel 2024. Doppia parata di Meret che risponde al colpo di testa di Darmian e alla stoccata di Lautaro ben appostato. Ospiti vivaci, Raspadori e Traoré hanno buone chance. Il sigillo, però, è di Darmian, che gira in rete il centro basso di Bastoni al 43'. Ripresa. Meret disinnesca la punizione di Dimarco.Juan Jesus mura Barella a colpo sicuro.Poi il difensore partenopeo (82') è protagonista nell' altra area: da un corner il colpo di testa per il pari. - (PRIMAPRESS)