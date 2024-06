Roland Garros: forfait di Djokovic per un malanno al ginocchio e Sinner vola in vetta al ranking Atp

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Jannik Sinner ed è il nuvo nunero uno del tennis mondiale. E' stato il forfait di Novak Djokovic dal Roland Garros a spianare la strada all'altoatesino, che è il primo italiano in vetta al ranking Atp. Il serbo, reduce da 5 combattuti set contro Cerundolo negli ottavi,aveva sofferto per un fastidio al ginocchio. La risonanza ha suggerito il forfait. La notizia è stata diffusa mentre Sinner era in campo per il suo quarto di finale, contro Dimitrov. Il nuovo ranking verrà ufficializzato lunedì prossimo. - (PRIMAPRESS)