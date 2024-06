Tennis: oggi alle 14,30 la semifinale al Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. Il primo Slam da numero uno per Jannik

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eurosport alle 14,30 la semifinale del Roland Garros a Parigi dove incroceranno le racchette Jannik Sinner con Carlos Alcaraz.

I due tennisti si affrontano in una semifinale Slam. In palio la finale contro Ruud o Zverev. La sfida tra il nuovo numero 1 al mondo e il suo grande rivale spagnolo numero 3 della classifica ATP si giocherà sul centrale di Parigi con orario di inizio fissato alle 14:30. Si tratta della nona sfida tra i due tennisti: parità nei precedenti con 4 vittorie a testa ma con Alcaraz che ha vinto l'ultima sfida poco più di un mese fa a Indian Wells 2024. Sinner ha eliminato Dimitrov ai quarti mentre lo spagnolo è riuscito a battere Tsitsipas. Al termine dell'incontro scenderanno in campo il norvegese Ruud e il tedesco Zverev per la seconda semifinale. - (PRIMAPRESS)