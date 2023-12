Niente da fare per il Napoli al Maradona, finisce 0-0 con il Monza. Meret para un rigore

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I Campioni d'Italia del Napoli non sanno più vincere. Pari a reti inviolate al "Maradona" con il Monza, che ha anche avuto la possibilità di andare in vantaggio con un penalty, parato da Meret, ma tirato malissimo da Pessina. Alla fine è 0-0 anche se nel match, dominato dalla squadra di Mazzarri per 97 minuti, è pesata l'imprecisione sotto porta di Kvara, Zerbin e Gaetano. A tu per tu con il portiere del Monza non hanno saputo sfruttare l'occasione per andare in rete. La squadra di casa ha creato diverse opportunità con Kvaratskhelia e Anguissa, tuttavia, il merito maggiore va all'estremo difensore Meret che, al 68', ha parato un rigore. Il penalty, causato da un fallo di Mario Rui, è stato tirato da Pessina. Il risultato finale è stato di un solo punto per i campioni d'Italia, che ora rischiano di trovarsi a sei punti di distanza dal quarto posto in classifica. Dall'altra parte, il Monza aumenta il suo punteggio a 22. La partita è stata anche segnata dall'espulsione dei due allenatori, Mazzarri e Palladino. - (PRIMAPRESS)