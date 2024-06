Euro 2024: un’opaca Inghilterra si qualifica agli ottavi nel Girone C. La Serbia eliminata

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - L'Inghilterra si qualifica agli ottavi come prima del girone C. Pareggio senza reti anche tra la Danimarca e la Serbia,unica squadra eliminata in questo gruppo. A Colonia fatica tanto una spenta Inghilterra, fischiata anche dai propri tifosi. Nella ripresa inglesi un po' più propositivi, ma senza lampi. E' 0-0 Grande equilibrio anche a Monaco tra la Danimarca e la Serbia, anche se i danesi sono più pericolosi. Nel 2° tempo la Serbia, che deve vincere, ci prova di più, ma il risultato non cambia. - (PRIMAPRESS)