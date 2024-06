Euro 2024: l’Inghilterra batte la Serbia 1-0 e va in testa al Girone C non senza difficoltà

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Ad Euro2024 l'Inghilterra vince di misura con la Serbia 0-1 e neanche agevolmente. Però si porta in testa al girone C. Partono subito forte gli inglesi che al 13' passano: da destra Saka mette in mezzo per il potente colpo di testa di Bellingham. I serbi si fanno vedere solo a fine 1° tempo. Nella ripresa la pressione della Serbia aumenta e l'Inghilterra si deve difendere.Kane sfiora il raddoppio con una 'testata' che il portiere serbo devia sulla traversa. Dall'altra parte Pickford è attento su Vlahovic e Milinkovic-Savic spara alto. - (PRIMAPRESS)