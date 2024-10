Champions League: la Juventus vince con il Lipsia (2-3) e il Bologna cede al Liverpool (2-0)

(PRIMAPRESS) - ROMA - I risultati di Champions. La Juventus vince 3-2 terminano il match 10 contro 11 a Lipsia. Spostandosi sul campo del Liverpool anche se il Bologna ha giocato al meglio delle sue possibilità ha incassato due gol. In Germania, dunque, Bremer e Nico Gonzalez infortunati nei primi 10' lasciano il campo. Passa il Lipsia con stop e stoccata sotto la traversa di Sesko (30'). Vlahovic segna su cross di Cambiaso (50').Di Gregorio tocca di ma- no fuori area, rosso, e mano di D.Luiz sulla punizione, rigore di Sesko (65'). Magie di Vlahovic (69') e Conceiçao (83') per il ribaltone bianconero. Ad Anfield, Mac Allister (11') e Salah (75') condannano il Bologna. - (PRIMAPRESS)