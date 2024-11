Champions, le italiane non trovano la strada del gol: Juventus pareggia con l’Aston Villa e Bologna perde con Lilla

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora un pareggio per la Juventus, ancora una sconfitta per il Bologna.Bianconeri 0-0 in casa dell'Aston Villa,ora i punti sono 8 dopo 5 giornate.Rossoblù battuti in casa dal Lilla 1-2, fermi a 1 punto, al 4° ko di fila. A Birmingham,Di Gregorio tiene la porta inviolata con alcune parate decisive. Poi ci pensa la traversa su punizione di Digne. Un miracolo di Martinez nega il gol a Conceiçao. Al Dall'Ara,la doppietta di Mukau (44' e 66') stende il Bologna che almeno segna il primo gol di questa edizione con Lucumì (63'). - (PRIMAPRESS)