Basket: dopo 70 anni il food-brand Simmenthal affianca di nuovo l’Olimpia Milano per riscrivere la storia

(PRIMAPRESS) - MILANO - A distanza di quasi settant’anni dalla prima sponsorship, Simmenthal, storico brand italiano della carne in scatola, scende nuovamente in campo al fianco dei campioni di basket dell’Olimpia Milano. Il marchio sarà jersey sponsor della squadra a partire dalla seconda metà della stagione sportiva 2023/2024 della Lega Basket Serie A. "Le due icone rosse - si legge nel comunicato ai media - si uniscono nuovamente, rievocando il forte legame che ha sugellato anni di successi, e con l’ambizione di scrivere nuovi capitoli di gloria insieme". Simmenthal e Olimpia Milano hanno in comune una straordinaria storia, un legame che si è formato negli anni Cinquanta e ha plasmato la cultura italiana. È il 1956 quando il marchio subentra come nuovo sponsor della squadra di basket milanese con l’obiettivo di portare grandi novità nel panorama sportivo. È l’inizio di una collaborazione che segnerà un’era, sia in campo sia nei ricordi degli sportivi e non. Con Simmenthal arrivano i primi giocatori stranieri che contribuiranno ai successi della squadra. È un periodo di crescita e trionfo per Olimpia Milano che, il primo aprile 1966, ottiene la prima Coppa dei Campioni nella storia della pallacanestro italiana sui cecoslovacchi dello Slavia Praga. Ancora oggi Olimpia Milano rimane la squadra più titolata d'Italia e una delle più vincenti in Europa e l’unica squadra italiana ad aver vinto, almeno una volta, ogni tipo di competizione ufficiale. L’unione con Simmenthal contribuisce significativamente al Palmares della squadra: in diciassette anni di partnership Olimpia Milano vince ben dieci scudetti, due Coppe delle Coppe e una Coppa Italia, affermandosi come la migliore squadra italiana ed europea dell’epoca. - (PRIMAPRESS)