Udine è la città dove si vive meglio nella classifica del Sole24Ore. Milano ottava e Roma 35ª

(PRIMAPRESS) - UDINE - Migliore città per qualità della vita. È Udine che balza per la prima volta in testa alla classifica basata su diversi parametri socio-economici elaborati dal'indagine del Sole24Ore che misura il benessere della popolazione italiana. Al secondo posto, dopo la città friulana, c'è Bologna, al terzo Trento. Ultima Foggia, che assieme a molte città del Sud "popola" la zona bassa della classifica,dove "scivolano" 9 territori del Centro Nord.Milano è all' ottavo posto, Firenze al sesto, Roma al 35esimo.

Soddisfazione da parte del sindaco di Udine, Alberto De Toni, ex rettore dell'Università della città friulana, arrivato a Palazzo D'Aronco ad aprile di quest'anno. - (PRIMAPRESS)