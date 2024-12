Attacco israeliano nello Yemen. Inagibile l’aeroporto di Sana’a. Le preoccupazioni dell’Onu

(PRIMAPRESS) - YEMEN - Israele conferma di aver colpito siti legati al movimento Houthi nello Yemen, tra cui l'aeroporto internazionale di Sana'a, in risposta agli attacchi missilistici contro lo Stato ebraico. Il Dipartimento di Stato Usa chiede che "le operazioni di Israele siano condotte nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei civili". Ma secondo l'Onu, "gli attacchi aerei israeliani di oggi all'aeroporto internazionale di Sana'a, ai porti del Mar Rosso e alle centrali elettriche nello Yemen sono particolarmente allarmanti". La guerra a tutto campo intraprese da Israele in MediOriente sta assumendo proporzioni sempre più vaste che rischiano di creare una escalation senza precedenti. - (PRIMAPRESS)