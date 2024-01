DL Piano Mattei: si della Camera per gli interventi di sviluppo nel Continente africano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla Camera arriva l'approvazione in via definitiva del decreto legge sul Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. I voti a favore sono stati 169 e 119 i contrari. Un piano strategico per la costruzione di un nuovo partenariato, l'obiettivo. Per coordinare le attività è istituita una Cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio. Le opposizioni parlano di "scatola vuota", senza progetti concreti. Per governo e maggioranza è un Piano che si riempirà di contenuti da definire con i Paesi africani.

Ma che cos'è il Piano Mattei? Si tratta di un “modello di cooperazione non predatorio, in cui entrambi i partner devono poter crescere e migliorare” ha più volte ripetuto là premier Meloni. Il progetto punta ad arrivare entro due anni al totale sganciamento dal gas russo e a trasformare l’Italia in un hub energetico tra il Nord Africa e l’Europa. Grazie alla costruzione di nuovi gasdotti l’Italia diventerebbe un esportatore di gas naturale e di idrogeno verso Germania e Austria, oltre che il collegamento tra il Nord Africa e i Paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Una questione che riguarderà anche il contenimento dei flussi di immigrazione. - (PRIMAPRESS)