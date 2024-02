Codice della Strada: si della Commissione Trasporti Camera ai 125 in autostrada. Magri (Ancma): “È allineamento europeo”

(PRIMAPRESS) - MILANO – La riforma del Codice della Strada potrebbe introdurre la novità dell'ingresso in autostrada dei motocicli di cilindrata di 125 cc. Il primo si è arrivato dalla commissione trasporti della Camera. "Non solo l’Italia si allineerebbe finalmente al resto dell’Europa, dove è già consentito il transito, ma lo scenario che si prospetta, per il quale l’associazione si sta spendendo da anni, rappresenterebbe un risultato molto importante per i produttori, l’industria di riferimento e per gli utenti della strada”. Così Paolo Magri, presidente Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando l’approvazione da parte della Commissione trasporti della Camera dell'emendamento promosso dall'Associazione, insieme alla FMI, che autorizza la circolazione dei motocicli con cilindrata minima di 120cc nelle autostrade e nelle tangenziali.

L’accoglimento del dispositivo, avvenuto ieri sera nell’ambito dell’esame del disegno di legge di revisione del codice della strada, introduce quindi la possibilità per i conducenti maggiorenni di moto e scooter “125” di accedere a queste strade a scorrimento veloce, abbassando l’attuale limite di 150 cc. Limite che a sua volta viene adeguato anche per i motocicli elettrici, portandolo a 6kW.

"Un esito quindi molto significativo raggiunto dall'associazione prima del voto definitivo dell'Aula, per il quale – ha aggiunto Magri – ringraziamo i componenti della Commissione e il Governo. È evidente anche che l'introduzione di questa misura arriva in un momento così importante per la mobilità e le due ruote".