Ad Arona, nel novarese, il sindaco Gusmeroli assegna la delega alla "Attenzione alle Persone mancate alla vita"

(PRIMAPRESS) - ARONA (NOVARA) - Le elezioni comunali riservano sempre qualche sorpresa per la creazione di deleghe che finiscono con l’essere il segnale delle politiche sul territorio della nuova nuova giunta. In passato aveva suscitato interesse l’assessorato al “Tartufo” e quello alla “Bellezza” nel marchigiano o quello del “Benessere Animale” a Roma o al “Decoro Urbano” che dovrebbe essere scontato ma non è sempre così. Ora ad incuriosire è la nuova delega assegnata dal neo-sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, già vicesindaco nella cittadina novarese e Deputato della Lega con l’incarico di Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera. Ad aver occupato le cronache dei media locali in questi ultimi giorni è infatti la delega “Educazione e conoscenza, Spazio Pubblico e Bene Comune, Attenzione di Persone mancate in vita”. Ed è proprio quest’ultima parte ad aver creato non solo l’interesse della cittadinanza di Arona ma anche dei sindaci dei comuni che si sono già insediati dopo le recenti elezioni. La delega è stata assegnata a Monica D’alessandro con un curriculum in Scienze dell’Educazione e della Formazione ma la domanda è di che cosa si occuperà l’assessora incaricata di individuare percorsi di sostegno dei cittadini che hanno avuto persone mancate in vita? Il sindaco Gusmeroli spiega: “Quando una persona -manca alla vita- lascia nella tristezza e sconforto i parenti, che si trovano oltretutto ad affrontare pratiche burocratiche e attività aride che spesso aggravano il senso di tristezza di un momento terribile della vita. Si vuole semplificare, sburocratizzare e umanizzare le pratiche che si devono espletare nelle prime ore o giorni. Migliorare i regolamenti cimiteriali e tutto ciò che ruota attorno al lutto per un familiare. Ma non solo - prosegue il sindaco - nel medio termine e con l’ausilio dei nostri servizi sociali, intendiamo fornire anche un aiuto psicologico che in certi casi non ci si può permettere”.

“La Comunità - prosegue Gusmeroli - in un momento difficile del cittadino deve far sentire la propria vicinanza anche in questi modi. Faremo a breve una riunione anche con chi gestisce i servizi cimiteriali in appalto, perché negli anni abbiamo fatto tantissimi lavori ai diversi cimiteri e se c’è qualcosa che dobbiamo ancora sistemare o migliorare, vogliamo investirci. Investire è possibile e doveroso, in opere pubbliche fisiche ma anche in crescita dei valori e dell’attenzione, che poi è la crescita più importante in una comunità”. - (PRIMAPRESS)