XVII Congresso Usigrai, Floridia (Vigilanza): “Il giornalismo d’inchiesta pilastro della democrazia”

MILANO MARITTIMA - "Il giornalismo d'inchiesta e il servizio pubblico rappresentano pilastri imprescindibili della nostra democrazia. Devono essere tutelati e protetti con fermezza. Questo momento di confronto è essenziale per costruire un servizio pubblico solido, trasparente e capace di rispondere alle sfide del nostro tempo". Lo ha affermato l'On. Barbara Floridia, presidente della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, intervenendo al XVII Congresso Nazionale USIGRAI, che si è aperto oggi a Milano Marittima dal titolo Solidarietà, libertà, diritti. Usigrai, di sana e solida Costituzione. "La riforma del servizio pubblico è una priorità urgente e non può più essere rimandata. Gli Stati Generali che abbiamo promosso servono proprio a raccogliere idee, contenuti e approfondimenti affinché questa riforma non sia il risultato di compromessi al ribasso - ha aggiunto Floridia -. Dobbiamo crederci fino in fondo. Purtroppo, oggi la riforma è ferma, ostaggio di blocchi politici. Ma sia chiaro: non firmeremo mai un nuovo Editto Bulgaro. La libertà e il pluralismo dell'informazione non sono negoziabili". Secondo Floria, "dobbiamo far riscoprire ai cittadini il valore del servizio pubblico, che è prima di tutto un diritto all'informazione e alla verità. Il servizio pubblico ha il dovere di colmare i vuoti lasciati dalla scuola e di continuare a formare cittadini consapevoli. Deve essere un punto di riferimento educativo e culturale. È necessario rivedere la governance del servizio pubblico affinché sia davvero libera e indipendente da ogni influenza politica. Solo così potremo garantire un'informazione pluralista e imparziale. Dobbiamo rafforzare le collaborazioni con altri servizi pubblici europei per difendere insieme i valori della democrazia e della libertà" ha concluso. "In un momento in cui il tentativo di frammentazione dei corpi intermedi si fa più forte nel Paese e nelle categorie, compresa la nostra, è necessario rendere sempre più incisivo il ruolo della rappresentanza delle giornaliste e dei giornalisti della Rai". L'ha sottolineato Daniele Macheda, Segretario Nazionale di USIGRAI, in apertura del XVII Congresso Nazionale USIGRAI, in corso a Milano Marittima in questi giorni.