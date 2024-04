Ambiente, illustrato da Cingolani (Leonardo) il piano di sostenibilità del gruppo: abbattere del 52% le emissioni di CO2

(PRIMAPRESS) - ROMA - Impegno del Gruppo Leonardo verso nuovi target di riduzione delle emissioni con l'obiettivo di risultato di decarbonizzazione in linea con il Piano Industriale presentato il 12 marzo 2024.

Secondo quanto anticipato dall'Ad, Roberto Cingolani, si punterà ad riduzione del 53% delle emissioni dirette e indirette entro il 2030. Obiettivo che dovrebbe essere raggiunto anche con il coinvolgimento del 58% dei fornitori, in termini di emissioni, sarà coinvolto per sviluppare e fissare un obiettivo di decarbonizzazione science-based entro il 2028. Il 52% delle emissioni di CO2e/ora equivalente di volo sarà abbattuto entro il 2030 (rispetto al 2020). Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2e del Gruppo Leonardo segnano un ulteriore passo avanti nell'impegno dell'Azienda verso la decarbonizzazione e la climate action.

In particolare, SBTi ha classificato il target Scope 1 e 2 di Leonardo come in linea con il mantenimento del riscaldamento globale entro la soglia di 1,5°C. - (PRIMAPRESS)