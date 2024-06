Difesa: presentato a Parigi l’elicottero “esploratore” AV249 in joint tra Ministero e Leonardo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prima uscita ufficiale internazionale per l'elicottero da esplorazione e scorta di nuova generazione AW249, durante il salone Eurosatory a Parigi, nel corso di una cerimonia alla presenza di rappresentanti dell’industria e di delegazioni internazionali e della Difesa italiana.

L’AW249 è il risultato della stretta collaborazione tra il Ministero della Difesa italiano e Leonardo. Denominato AH-249A NEES – Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta – ‘Fenice’, si tratta dell’unico elicottero da combattimento occidentale di nuova progettazione, in sviluppo per soddisfare nuovi e rigorosi requisiti operativi per i prossimi 30 anni e oltre. Esso beneficia di capacità e tecnologie attualmente non disponibili altrove nel mondo, dimostrandosi in modo assolutamente unico un ponte ideale verso la graduale evoluzione dell’ala rotante in ambito militare.

In risposta ad uno scenario in rapida evoluzion