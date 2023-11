Consumi: parte il lungo weekend del Black Friday. Dagli USA all’Italia per lo shopping pre-natalizio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa è la settimana cruciale per l'atteso Black Friday, che in Italia si è trasformato dal "venerdì nero” american Style ad un lungo weekend di shopping con sconti interessanti che finiscono con il protrarsi fino al cyber monday, il lunedì successivo dedicato invece alle offerte hi-tech. Questa formula del Black Friday per spingere i consumi prima di quelli natalizi negli Usa è nata negli Stati Uniti ed è il nome che indica il venerdì successivo al Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre, e che negli States dà tradizionalmente l’avvio allo shopping natalizio. - (PRIMAPRESS)