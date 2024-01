Università: slitta a marzo il test d’ingresso rdi Medicina con il sistema delle polemiche Tolc

(PRIMAPRESS) - ROMA - La prima sessione delle prove di accesso a Medicina, prevista per febbraio, slitta e probabilmente si terrà a marzo. Verrà inoltre superato il sistema del Tolc Med. Lo slittamento è stato voluto proprio per dare più tempo al Cisia, Consorzio interuniversitario dei sistemi integrati per l'accesso,di aumentare il numero delle domande per permettere di aprire e rendere pubblica la banca dati. Il Tolc Med gestito dal Cisia dall'anno scorso ha sostituito la prova unica nazionale ed è finito nell'occhio del ciclone dopo molti ricorsi al Tar. - (PRIMAPRESS)