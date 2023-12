Divorzio: la Cassazione ha stabilito che nell’assegno di separazione conta anche la convivenza pre-matrimoniale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'assegno di divorzio va computato "anche il periodo della convivenza pre- matrimoniale". Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione. La convivenza prematrimoniale "è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato, a cui si affianca un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto in- tesi come formazioni familiari", scrive la Suprema Corte. La sentenza nasce dal caso di una donna,che chiedeva che nel- l'assegno di divorzio fosse compresa la convivenza prima del matrimonio, periodo in cui era nato il figlio della coppia. - (PRIMAPRESS)