Viareggio: donna 65enne rapinata da un algerino. Lei lo insegue con il Suv e lo uccide travolgendolo

(PRIMAPRESS) - VIAREGGIO - Arrestata una donna di 65 anni, Cinzia Dal Pino, che a Viareggio ha travolto e ucciso con l' auto un algerino di 47 anni, che poco prima le aveva rubato la borsa. E' accusata di omicidio volontario e per questo è ora nel carcere di Pisa, in attesa della convalida. E' la proprietaria di uno stabilimento balneare. Ha inseguito con il Suv l'uo- mo che le aveva rubato la borsa. Lo ha raggiunto e investito ripetutamente in un'ondata di rabbia. Poi ha recuperato la borsa ed è scappata. Tutta l'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che hanno portato all'arresto della donna. - (PRIMAPRESS)